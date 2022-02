"Gli scatti dell’allenamento mostrano un Dybala che si diverte con la “rabona” e sorrisi diffusi nel gruppo, dopo il pari di Bergamo strappato all’ultimo istante". Inizia così il racconto di Tuttosport dell'ultimo allenamento bianconero e prosegue: "La Joya dovrebbe comporre ancora una volta il super tridente con Vlahovic e Morata, anche se non sono da escludere novità: con Cuadrado possibile esterno alto al posto di uno tra Paulo e Alvaro oppure con il jolly Kean da spendere sempre come attaccante di fascia. All’orizzonte c’è appunto il Villarreal e quindi Allegri potrebbe dosare le forze di chi è stato impiegato con maggiore continuità nell’ultimo periodo". A centrocampo dovrebbe tornare Zakaria, con Locatelli e Rabiot. In difesa ballottaggio Cuadrado-De Sciglio per il ruolo di terzino destro, a sinistra Alex Sandro, al centro Rugani più di Bonucci.