In attesa di conoscere quelli che saranno gli 11 titolari per la sfida di domani, c'è un dubbio legato a quello che sarà il centrocampo composto da Max Allegri. L'allenatore livornese dovrà, infatti, scegliere chi schierare dal primo minuto tra Miretti e Fagioli, con quest'ultimo che sembra essere in leggero vantaggio sul primo.