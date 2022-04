Il talento del Sassuolo (prossimo avversario della Juve) Hamed Traorè, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato della sua crescita personale, rivelando anche alcuni consigli che gli ha fornito mister Dionisi.



'Ho avuto allenatori che mi hanno sempre dato fiducia. E Dionisi mi ha detto: 'Più stai vicino alla porta, meglio è'. Anche secondo me il mio ruolo deve essere vicino alla porta. Per il resto, ho cercato di migliorare anche nella fase difensiva per aiutare la squadra, devo continuare così ogni giorno'.