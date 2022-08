In un'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, il difensore del Sassuolo Martin Erlic, ha commentato anche quella che sarà la sfida di domani contro la Juve, soffermandosi in particolar modo sul duello personale con Dusan Vlahovic.'Uno dei migliori attaccanti in Italia, ha tantissime qualità. Per me è una motivazione in più per capire anche io a che livello sono arrivato, se mister Dionisi mi schiererà darò tutto per fermarlo'.