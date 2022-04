Dopo aver battuto la Fiorentina per 2-0 e aver conquistato la finale della Coppa Italia, ora la Juve si prepara ad affrontare al meglio quello che sarà il prossimo impegno contro il Sassuolo. I neroverdi sono dello stesso avviso e potranno contare anche su un volto nuovo a disposizione di Dionisi. Si tratta del giovane Luca Moro che, ha anticipato di qualche mese il suo arrivo in Emilia a causa del fallimento del Catania Calcio. Il classe 2001 aspetta ancora di sapere se potrà essere tra i convocati dall'allenatore del Sassuolo per il finale di stagione.