Siamo ormai agli sgoccioli e il campionato di calcio finalmente sta per ripartire. I bianconeri esordiranno nella gara del 15 agosto contro il Sassuolo di Dionisi, dove ancora bisogna capire chi saranno gli 11 titolari, considerando i numerosi infortuni, oltre alle squalifiche. L'emergenza maggiore sta nel mezzo, con Paul Pogba lontano dai campi almeno fino all'inizio del Mondiale, così come Mckennie, anche lui costretto ad un mese di stop. A queste va a sommarsi la squalifica rimediata da Adrien Rabiot nella passata stagione e che di conseguenza non lascia molte scelte a Max Allegri. E' infatti prevedibile che ad orchestrare le manovre di gioco della Vecchia Signora saranno i baby Fagioli e Miretti, con il primo che sembra essere in vantaggio per una maglia da titolare.