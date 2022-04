Questa sera si chiuderà la seguente giornata di campionato con la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Juve. I bianconeri vengono da un dato favorevole e che può essere di buon auspicio per la Vecchia Signora in vista della trasferta di Reggio Emilia. La Vecchia Signora ha infatti vinto le ultime tre gare in trasferta in Serie A e non arriva a quattro successi consecutivi fuori casa in campionato da febbraio 2019, quando in panchina c’era proprio Massimiliano Allegri (in quella striscia anche una vittoria per 3-0 con il Sassuolo).