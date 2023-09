Dal sito ufficiale della Juve.Due giorni ae, in programma sabato 23 settembre alle ore 18.00 in casa dei neroverdi. All'antivigilia del match, i bianconeri si sono ritrovati al mattino alla Continassa per continuare a prepararsi. Il gruppo ha lavorato su esercitazioni per lae poi si è diviso per un lavoro di reparto specifico.Domani è vigilia di Sassuolo-Juve e il programma di giornata sarà aperto dalla conferenza stampa di Mister, in programma alle 11.00 (diretta su Juventus TV), a seguire allenamento e poi partenza verso Reggio Emilia.Continua a lavorare per ritornare in campo, intanto, Mattia. Oggi, Mattia ha ripreso a lavorare con il pallone, compiendo un piccolo passo importante.