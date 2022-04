Domani sera la Juve farà visita al Sassuolo in quella che forse sarà la gara più importante dell'intera stagione, soprattutto in virtù dei passi falsi di Roma e Fiorentina che, spalancano virtualmente le porte della Champions ai bianconeri. I precedenti contro i neroverdi sorridono a Madama che in 17 occasioni ha portato a casa ben 12 vittorie e 3 pareggi, uscendo sconfitta solamente due volte. La più recente è quella clamorosa subita all'Allianz Stadium nel girone di andata della stagione in corso.