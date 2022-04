Questa sera la Juve dovrà giocare al Mapei Stadium il posticipo contro il Sassuolo, dove sarà imperativo vincere per mettere le mani sulla prossima qualificazione in Champions League. Tra gli osservati speciali ci saranno Raspadori e Frattesi, con quest'ultimo che detiene un dato negativo in questa seconda parte di stagione. Il baby talento infatti, aveva totalizzato 4 reti e un assist nel girone di andata, restando però a secco di gol nel ritorno.