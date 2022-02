La Juve è pronta a ritornare in campo dopo aver battuto il Verona di Tudor nell'ultimo turno di campionato che, ha visto trionfare la squadra allenata da Massimiliano Allegri, trascinata dai due nuovi arrivati, Zakaria e Vlahovic. Ma quella di giovedi sera sarà una gara del tutto differente, visto che in ballo ci sarà l'accesso alle semifinali della Coppa Italia e sul cammino della Vecchia Signora ci sono gli emiliani del Sassuolo. I neroverdi hanno svolto un lavoro pomeridiano per preparare al meglio la sfida dell'Allianz che, verrà presentata dettagliatamente da Alessio Dionisi durante la conferenza stampa in programma per domani alle ore 12.