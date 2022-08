L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi, ha provato a distogliere le attenzioni dei suoi ragazzi alla sfida contro la Juve, in vista della gara contro il Modena. Queste le sue dichiarazioni.'Abbiamo in testa solo la vittoria. Oltre a Traore, saranno indisponibili Toljan, Romagna e Pegolo. Questi siamo e con questi inizieremo, poi da qui al 31 agosto mi auguro che non parta nessuno. Se uscirà qualcuno, sarà sicuramente sostituito. La perdita di Traore non è da poco e dei nuovi sono soddisfatto'.