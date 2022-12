La difesa della Juventus è alle prese con un po' di emergenza anche per l'amichevole di domani contro il Rijeka. Ci sarà, infatti, il solo Gatti, che verrà affiancato dai giovani. Bonucci è ancora out, mentre Bremer e Danilo torneranno ad allenarsi dal 27 dicembre e Rugani non si sta allenando per un attacco influenzale, spiega la Gazzetta. Così ci sarà spazio per Riccio (2002) e Huijsen (2005).