L'allenatore del Psg Galtier ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara vinta con molta sofferenza per 4-3 contro il Troyes, dove ha manifestato il suo disappunto per il modo di giocare dei suoi.'L'aver fatto questa prestazione a livello offensivo con così tanti gol segnati contro l'Haifa ci ha fatto dimenticare i principi di base del calcio? Quando dimentichiamo i principi fondamentali, come la vittoria nei contrasti e la garanzia del giusto equilibrio, ci esponiamo a pericoli enormi, tenendo gli spazi molto aperti. A livello difensivo ho visto troppe generosità e troppi errori, oltre a pessimi piazzamenti sui calci piazzati. Se ogni volta dobbiamo segnare quattro gol per vincere... sarà complicato farlo'.