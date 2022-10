per la missione. Titola così l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport nel fare il punto della situazione in casaa due giorni dalla sfida casalinga contro i "mostri" del, in cui i bianconeri dovranno andare a caccia dell'ennesima impresa per evitare di essere esclusi completamente dalle coppe continentali (servirà un risultato identico, o migliore, a quello delche affronterà ilallo Stadio "Sammy Ofer"). La situazione - tanto per cambiare - è complessa dalle parti della Continassa, dove gli indisponibili sono saliti a dodici. Questa volta, dunque, Massimilianonon avrà alternative: a sfidare Leo, Kyliane compagni dovranno essere i giovanissimi, quella "linea verde" che di recente è stata una delle poche note positive della Juve.A centrocampo, "complice" anche l'infortunio di Weston, saranno Fabioe Nicolòa recitare un ruolo da protagonisti, con il secondo fresco di primo gol - e che gol! - in maglia bianconera, e il "numero 20" reduce dall'ennesima buona prestazione contro il Lecce. E poi c'è Matias, che alla prima da titolare ha mostrato di avere la stoffa giusta, al quale si aggiunge in attacco Moise, uno che ormai non fa più notizia tra i grandi ma che è pur sempre un classe 2000. "Ora più che mai - scrive il quotidiano - serve la loro energia, la loro freschezza e quella sana follia e incoscienza. Una Juve che sa tanto di futuro, la scialuppa cui aggrapparsi per il salvare il presente europeo. E non solo".