Mercoledi sera la Juventus affronterà il Psg all'Allianz Stadium, in una gara che sarà decisiva per capire se i bianconeri accederanno in Europa League o se invece dovranno salutare definitivamente l'Europa. Madama però rischia anche di andare incontro ad un dato che se si verificherebbe risulterebbe da incubo. La Juventus infatti, potrebbe diventare la seconda squadra italiana a perdere cinque partite in una singola fase a gironi di Champions League, dopo la Roma nel 2004-05.