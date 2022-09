Cresce l'attesa per la partitissima di domani sera tra il Psg e la Juventus, con i bianconeri che vorranno riscattare la brutta prestazione di Firenze, anche per smentire le dichiarazioni rilasciate nel post partita da Massimiliano Allegri. I precedenti tra le due squadre sono in tutto 8 e sorridono fortemente alla Vecchia Signora, ancora imbattuta contro i parigini. Sono infatti 6 le vittorie ottenute, accompagnate da 2 pareggi. Tra i vari successi spicca anche un netto 6-1 nella gara di andata della Supercoppa Uefa, risalente alla stagione 1996.