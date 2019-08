Prima partita dell'anno e primi, piccoli (per fortuna), infortuni. La Juventus torna da Parma con un paio di acciacchi, sintomo di una partita dura, come ci si aspettava. Ma non dovrebbe avere problemi in vista del Napoli, primo big match della stagione 2019/20, in programma sabato alle 20.45. E' già la sfida più importante e oggi inizia l'avvicinamento alla gara, sul campo e fuori.



DOUGLAS E PJANIC - La Juve riprenderà infatti gli allenamenti e dovrà valutare le condizioni di tutti i suoi giocatori. Un sospiro di sollievo, racconta Tuttosport, ha accolto le prime indicazioni sulle condizioni fisiche di Douglas Costa, uscito dal campo contro il Parma per crampi e per una piccola distorsione alla caviglia sinistra, fasciata e con ghiaccio applicato in panchina. Anche perché il brasiliano si è dimostrato il migliore di tutta la Juve nel primo impegno. Pochi problemi dovrebbero esserci anche per Miralem Pjanic, uscito dal match del Tardini con un taglio al piede, come si vede in una foto pubblicata e poi rimossa da Instagram, rimediato per un duro pestone non sanzionato con un fallo. Ma contro il Napoli ci sarà. RAMSEY - Fuori Perin e Pjaca, con Rugani al centro del mercato - per questo non convocato per la trasferta di Parma -, l'ultimo degente in infermeria è Aaron Ramsey. Timide le speranze di vederlo in panchina allo Stadium con il Napoli, quasi certa la sua presenza a Firenze, dopo la sosta.