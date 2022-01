14









Manca un giorno alla ripresa del campionato. La Juventus inizierà il 2022 giocando contro il Napoli domani sera all'Allianz Stadium, quando si aprirà un mese di fuoco, in cui giocherà anche contro Roma, Milan e Inter. Non ci saranno sicuramente per questa prima fase Chiellini, Arthur e Pinsoglio - out a causa del Covid - mentre Bonucci starà fermo qualche tempo per un affaticamento alla coscia sinistra e gli influenzati Kaio Jorge e Luca Pellegrini cercano di tornare al 100%. Il brasiliano ieri si è allenato a parte, mentre il terzino non sta ancora bene, mentre Danilo è in fase di rientro, ma senza fretta. L'ultimo degli indisponibili è Aaron Ramsey, che ha ottenuto di poter prolungare le vacanze natalizie ed è il primo nome sulla lista dei partenti. La prima partita dell'anno, però porterà il recupero di Chiesa e Dybala, che contro il Napoli potrebbero partire entrambi titolari nel 4-2-3-1 che Allegri vuole riproporre, coppia centrale De Ligt-Rugani, con Chiesa e Bernardeschi esterni, Dybala trequartista e Morata punta centrale. Resterebbe così solo il dubbio centrocampo. MORATA - Ecco, proprio Morata dovrebbe essere il titolare. Come scrive la Gazzetta, niente riposi diplomatici, niente tribune da calciomercato, che pure in situazioni simili alla sua si sono viste e si continueranno a vedere. Gennaio è lungo, il film sul centravanti bianconero non è ancora finito ma le possibilità che Alvaro resti sono in rialzo, perché la posizione è chiara: senza alternativa di livello alle proprie condizioni Morata non parte. Allegri ha avuto anche un confronto con Morata, un chiarimento necessario per andare avanti insieme, per mostrare fiducia reciproca... del resto, con Morata sai che cosa prendi e soprattutto, che cosa non perdi: sa giocare con la squadra, lavora come chiedono gli allenatori e raramente è indisponibile. Allegri è pronto a ricomporre la coppia titolare stagionale, il 9 e il 10.