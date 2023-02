La vittoria del Picco ha dato un ulteriore carica di fiducia alla squadra di Allegri, nonostante una prestazione non proprio brillante e nella quale sono state concesse diverse occasioni da gol alla squadra ligure, forse anche troppe. Ma ora non c'è tempo di pensare a quanto accaduto ieri sera, perchè giovedi ci sarà un ottavo di Europa League da giocare in terra francese, in una gara che si rivelerà cruciale per le sorti dell'intera stagione di Madama. Sarà quasi sicuramente della partita Federico Chiesa e questa è una grande notizia per i tifosi juventini, che ieri hanno dovuto fare a meno delle sue 'sfuriate' causa infortunio. Non ci sarà, invece, Paul Pogba, con il suo rientro che sarà dunque rimandato ulteriormente. Nella Gallery seguente le condizioni di tutti gli infortunati di Allegri.