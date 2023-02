L'allenatore del Nantes, Kombouarè, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine della gara pareggiata contro il Lens.'Siamo tornati alla sconfitta. Non ci piace. 3-1, è un risultato pesante e poteva essere più pesante. Siamo stati dominati da un avversario superiore. Al di là della partita di Torino, abbiamo una serie di grandi gare e devo fare delle scelte. Sono responsabile quanto i giocatori. Volevamo fare qualcosa, ma nella nostra testa c'era l'incontro di giovedì. Vogliamo essere pronti per la Juventus'.