E' terminata da poco la seduta di allenamento odierna, con la Juventus che ha pubblicato il report ufficiale del lavoro svolto nella mattinata di oggi.'La Juve si prepara alla partita di domenica (ore 15) contro il Monza: anche oggi la squadra è scesa in campo al mattino. Nel menu della giornata, lavoro sulla fase di possesso palla per la manovra avanzata e sulla reazione al possesso perso.Domani i bianconeri si alleneranno e poi partiranno per la Lombardia. Alle 14, in diretta dall’Allianz Stadium, la conferenza stampa di Mister Allegri'