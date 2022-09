Il nuovo allenatore del Monza, Raffaele Palladino, nonchè ex giocatore della Juve, ha rialsciato delle dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione, dove ha parlato anche della sfida contro i bianconeri della prossima giornata di campionato.'Mi sto concentrando sul discorso tattico, stiamo cercando di trovare le soluzioni migliori, stiamo cercando di dare delle idee e di inculcare ai ragazzi la mia idea di calcio, ma non deve mancare l’aspetto emotivo. Dopo dei risultati negativi a livello emotivo sei giù, ma devo dire che ho trovato dei ragazzi con tanta disponibilità. Nel calcio in cui credo io non può mancare l’entusiasmo. Devono restare leggeri, positivi. Dobbiamo giocare con un cuore grande e un’anima pazzesca'.