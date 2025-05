Verso il Mondiale per Club: quando torna ad allenarsi la Juventus

AFP or licensors

Quando torna ad allenarsi la Juventus?

Mentre si attendono novità sulla riorganizzazione della dirigenza, con l'addio di Cristiano Giuntoli, e sul futuro della panchina, ladi Igor Tudor si sta ancora godendo il (breve) periodo di vacanza concesso dopo il match contro il Venezia che ha chiuso il campionato di Serie A e l'inizio della preparazione in vista delnegli Stati Uniti, con la partenza prevista per il 14 giugno.La Continassa, stranamente vuota in questi giorni con la presenza dei soli giocatori impegnati nel recupero dai rispettivi infortuni, tornerà a ripopolarsi lunedì 2: il programma prevede dunque poco più di dieci giorni di lavoro prima della trasferta, che avrà come prima tappa Washington. A seguire, il quasi immediato trasferimento in West Virginia, dove la Juventus istituirà il proprio quartier generale in vista delle partite già certe, quelle del girone contro Al Ain, Wydad AC e Manchester City.