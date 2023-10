Dusan Vlahovic è ancora a caccia del suo primo gol a San Siro. Ha segnato contro il Milan (doppietta) e ha fatto anche una rete contro l’Inter in campionato quando giocava ancora con la Fiorentina, ma sempre in casa. Con la Juve invece solo un centro in Coppa Italia, nella finale persa (2021-22) con i nerazzurri. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.