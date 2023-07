Juve-Milan, manca sempre meno all'amichevole tra le due squadre italiane a Los Angeles, che si disputerà giovedì notte. Come riferisce Sky Sport, Allegri ha provato il solito 3-5-2 con Danilo, Gatti e Bremer in difesa. A centrocampo, pronti Miretti, Locatelli e Mckennie mentre le novità sono sulle fasce. In particolare a sinistra dove dovrebbe agire Andrea Cambiaso con Weah dall'altra parte. In attacco, pronti Chiesa e Kean.