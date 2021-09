Juve-Milan è il big match della quarta giornata di campionato, che si giocherà all'Allianz Stadium domenica sera. La Juve ha l'obbligo di vincere per risalire, il Milan invece è partito fortissimo e vuole allungare ancora in campionato. Fino al 3-0 dello scorso anno, i rossoneri avevano sempre perso allo Stadium. E ora? Ora la storia è cambiata rispetto al passato, perché il Milan è davanti e la Juve insegue. Ma i bianconeri hanno una carta da giocarsi: Max. un fattore nelle sfide contro Pioli: in 17 gare non ha mai perso, con 11 sconfitte di fila.