Occhi su Milan-Juventus. Si tornerà in campo in Serie A, dopo la pausa per le Nazionali, subito con un impegno di alto livello: l'appuntamento è a San Siro domenica 22 ottobre alle ore 20:45.I bianconeri si sono allenati oggi, agli ordini di Mister Massimiliano Allegri, al pomeriggio. Menu della seduta: esercitazioni per la gestione del possesso palla e partitella con i ragazzi della Next Gen aggregati alla Prima Squadra.Domani, mercoledì 18 ottobre, allenamento in programma al mattino. Il gruppo ritroverà i primi rientranti dalle Nazionali: Milik, Szczesny e Iling-Junior.Il report ufficiale dal sito della Juventus.