In casa Juve le attenzioni sono tutte rivolte alla sfida di Champions di questa sera contro il Maccabi, ma è ievitabile pensare anche al big match di sabato contro il Milan. Rossoneri che potranno contare sul rientro in campo di Theo Hernandez che, stando a quanto riportato da Sky in queste ore sarebbe ormai completamente guarito dall'infortunio e dunque a disposizione per la super sfida di San Siro.