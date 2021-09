Dopo un giorno di riposo, questa mattina la Juve si allenerà di fronte a pubblico e giornalisti (Live anche su IlBiancoNero.com) in vista della gara con i rossoneri. Ma con due dubbi: sono infatti da verificare le condizioni di Federico, tornato dalla nazionale acciaccato e out sia con il Napoli sia in Champions. Non ha lesioni ma sente ancora fastidio all’adduttore, anche se oggi dovrebbe tornare in gruppo, scrive la Gazzetta. Discorso simile per Federico, che ha preso una botta al ginocchio a Napoli, dove si è formato un vistoso ematoma.