"In serata si era diffusa la notizia di altre positività, ma dalla Juventus non è arrivata alcuna conferma". Scrive così la Gazzetta dello Sport nell'approfondimento in edicola questa mattina. Verso il Milan la Juve fa la conta dei presenti e aspetta buone notizie dal terzo giro di tamponi che effettuerà prima della partenza per Milano. Le assenze di Cuadrado e Alex Sandro, che si sommano al ko muscolare di Morata, hanno riportato l'incubo Covid alla Continassa e ora la Juve incrocia le dita.