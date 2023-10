Allegri dovrà scegliere il partner d'attacco per fare coppia con Vlahovic in caso di forfait di Federico Chiesa. Sono in ballottaggio Milik e Moise Kean, entrambi reduci dalle discrete prestazioni con le Nazionali: il polacco, fresco bomber nel derby, sembra avere qualche chance in più rispetto all’azzurro, che potrebbe essere utile anche a partita in corso. Lo riferisce Tuttosport.