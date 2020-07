Serve il miglior Pipita per l’Europa. A dieci giorni circa dall'impegno di Champions League contro il Lione la Juve si prepara per affrontare le ultime due gare di Serie A, con lo scudetto già in tasca. Cagliari e Roma serviranno per presentarsi al top contro i francesi, quando fallire non sarà possibile. Gonzalo Higuain è tra i protagonisti attesi, da oggi in poi, deve ritrovare le risorse fisiche e mentali per essere decisivo. E' la prima e unica alternativa a Dybala, ora infortunato e in dubbio per la Champions. Il momento è difficile per il Pipita, emotivamente soprattutto, ma anche per qualche problema fisico, ma risponde presente alla chiamata. Vuole tornare protagonista e lasciare un segno concreto prima di salutare la Juve.