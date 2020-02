Il Lione non ha mai vinto contro la Juventus in competizioni europee (1N, 3P), perdendo entrambe le partite in casa contro la squadra italiana con lo stesso punteggio (0-1 ai quarti di finale dell’Europa League 2013/14 e nella fase a gironi della Champions League 2016/17).



LIONE VS SQUADRE ITALIANE - Il Lione è stato eliminato in entrambe le precedenti occasioni in cui ha affrontato squadre italiane nella fase a eliminazione diretta di Champions League: 1-3 complessivo contro il Milan nel 2005/06 (quarti di finale) e 0-2 contro la Roma nel 2006/07 (ottavi di finale). Dall’altra parte, la Juventus ha sempre passato il turno contro squadre francesi in queste fasi della competizione (4/4).



OL IN UCL - Il Lione è la squadra francese che ha raggiunto più volte la fase a eliminazione diretta di Champions League (11). Tuttavia, sono passati 10 anni dall’ultima volta in cui ha superato gli ottavi di finale (2009/10). Infatti, ha segnato solo tre gol nelle ultime nove partite in questa fase del torneo (1V, 2N, 6P).



LE VITTORIE DEL LIONE - Il Lione ha vinto due delle sei partite del girone in questa Champions League (2N, 2P), il peggior risultato al pari dell'Atalanta tra le 16 squadre ancora in corsa per il trofeo.



EXPECTED GOALS - Il Lione ha registrato un totale di 7.8 Expected goals nella fase a gironi di questa Champions League (con 9 gol realizzati), il dato più basso tra le squadre rimaste nella competizione.