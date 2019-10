Terza sfida ufficiale tra Juventus e Bayer Leverkusen: ha sempre vinto la squadra in casa. 4-0 per i bianconeri nel novembre 2001 e 3-1 per i tedeschi nel marzo 2002.



Ecco statistiche e precedenti, come riportate sul sito ufficiale della Juve:



"LA SIGNORA E LE TEDESCHE - La Juventus non ha vinto nessuno degli ultimi quattro match contro squadre tedesche in Champions League (3N, 1P), già eguagliata la sua peggior striscia contro queste avversarie risalente al periodo tra l’ottobre 2000 e l’aprile 2013.



BAYER 2 SU 10 - Il Bayer Leverkusen ha vinto solo due dei 10 match di Champions League contro squadre italiane (4N, 4P); nessuno di questi successi è arrivato in trasferta (2N, 3P).



LA JUVE IN CASA - La Juventus ha perso solo una delle ultime 21 partite casalinghe nella fase a gironi della Champions League (12V, 8N), sconfitta per 1-2 contro il Man Utd nella scorsa stagione. In questa striscia i bianconeri hanno mantenuto 13 volte la porta inviolata".