"A due giorni dal prossimo impegno contro il Genoa, la Juventus si è ritrovata al Training Center per continuare la preparazione in vista del match in programma domenica 11 aprile alle ore 15 all’Allianz Stadium.



Mattina di lavoro, dunque, per il gruppo che nella sessione odierna si è focalizzato sulle esercitazioni tecniche e tattiche per affrontare al meglio la sfida contro i liguri.



Domani sarà vigilia di Juve-Genoa e alle ore 15, dopo l’allenamento mattutino, Mister Andrea Pirlo risponderà in conferenza stampa alle domande dei giornalisti invitati, collegati da remoto".



Il report dal sito ufficiale Juventus.