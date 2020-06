La Juve ha pubblicato sul proprio sito il report dell'allenamento odierno, a un giorno dalla sfida a Marassi contro il Genoa.



IL REPORT - "Dopo la domenica di riposo, oggi la squadra si è ritrovata al JTC per l’allenamento della vigilia in vista della gara contro il Genoa, in programma allo stadio Luigi Ferraris domani sera alle 21.45. Il gruppo bianconero ha svolto un lavoro di preparazione alla partita, match valido per la 29° giornata della Serie A.



Domani, in mattinata, la Juve partirà alla volta del capoluogo ligure".