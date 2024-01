Domani sera la Juve chiuderà i quarti di finale della Coppa Italia nella sfida casalinga contro il Frosinone. L'imperativo è quello di vincere, sia per ottenere l'accesso alle semifinali, ma anche per la notevole superiorità dei bianconeri, che dovrà manifestarsi anche nei 90 minuti di domani sera. Ci saranno sicuro dei cambiamenti nell'11 titolare scelto da Allegri, che dovrà rinunciare ancora una volta a Federico Chiesa, oltre al francese Rabiot. Ritorna, invece, Manuel Locatelli, che non è partito tra i titolari nella trasferta di Salerno per fare spazio a Nicolussi.