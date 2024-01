Dopo aver ottenuto una vittoria pesantissima sul campo della Salernitana, ora la Juve si concentra su quella che sarà la sfida di domani contro il Frosinone, dove in palio ci sarà l'accesso alle semifinali della Coppa Italia. Ci saranno ancora delle variazioni di formazione, dato che Massimiliano Allegri è alle prese con gli infortuni di alcuni calciatori bianconeri, come quello che riguarda Federico Chiesa, out anche nella sfida di domani. Ci sarà, invece, Andrea Cambiaso, che sembra essersi sfebbrato e che sarà, quindi, a disposizione dell'allenatore livornese, come dichiarato da lui stesso nella conferenza stampa odierna: " Cambiaso si è sfebbrato e sta bene".