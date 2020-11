2









Giornata di vigilia, giornata pre Champions League. Dopo la vittoria contro lo Spezia, la Juventus riparte dal Ferencvaros, squadra di Budapest. Una sfida che si giocherà in trasferta, davanti a 20 mila tifosi, alla Puskás Aréna di Budapest. Allenamento in mattinata, poi immediata partenza per la capitale ungherese, dove si terranno le conferenze. Ecco il programma di giornata:



JUVENTUS -



11.15 - Allenamento (primi 15 minuti aperto ai media: dalle 11.15 alle 11.30) presso Juventus Training Center Continassa (Via Druento 195, Torino - lato tribuna).



18.30 Conferenza Stampa con l'allenatore e un giocatore presso Puskás Aréna, Dózsa György út 1, 1146, Budapest



Ferencváros -



11.00 Allenamento (primi 15 minuti aperto ai media: dalle 11 alle 11.15) presso Puskás Aréna, Dózsa György út 1, 1146, Budapest



12.30 Conferenza Stampa con l'allenatore e un giocatore presso Puskás Aréna, Dózsa György út 1, 1146, Budapest.