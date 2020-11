Dopo la vittoria contro il Cagliari la Juventus ha già voltato pagina, la testa è proiettata alla gara di martedì col Ferencvaros e stamattina la squadra si è allenata alla Continassa con un programma diverso per chi ha giocato e chi è rimasto fuori nella partita di ieri: "Allenamento mattutino alla Continassa - si legge sul report ufficiale - La Juve ha lavorato all'indomani della vittoria con il Cagliari. Ecco il report dal sito ufficiale: "​Il gruppo, come sempre nei post gara, si è diviso fra scarico in palestra (per i protagonisti di ieri) e lavoro in campo per il resto della squadra, che si è focalizzata su possessi, esercitazioni tecnico tattiche e partitella".