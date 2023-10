Oltre al pareggio deludente contro il Verona, in casa Torino a far parlare in vista del derby con la Juve c'è un nuovo "caso" Radonjic. Il giocatore è stato sostituto da Juric ad inizio secondo tempo e il tecnico, riporta Tuttosport, si è sentito rivolgere dal serbo parole poco carine, e scandite lanciando una bottiglietta. Per chiudere Radonjic non si è seduto con i compagni, ma nella panchina messa al fianco di quella principale. Il fantasista è ad oggi il miglior marcatore stagionale dei granata ma rimane un rebus per Juric.