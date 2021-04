Andrea Pirlo ha parecchie scelte obbligate in vista del derby di domani contro il Torino. La Juventus dovrà far fronte infatti alle assenze di Buffon (squalificato), Demiral e Bonucci col coronavirus, e i non convocati per motivi disciplinari McKennie, Arthur e Dybala. Stando a quanto riporta Sky Sport l'allenatore bianconero ha solo un vero dubbio di formazione per la stracittadina contro i granata di mister Nicola: quello relativo alla corsia di sinistra, dove Alex Sandro gode di ottima salute dopo aver recuperato dall'ultimo infortunio; il terzino su quella fascia sarà lui o il connazionale Danilo?