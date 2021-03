2









In casa Torino non c'è stato nemmeno il tempo di esultare per il rientro di tutti i calciatori colpiti dal Covid - ultimo Nkoulou negativizzato ieri - che Nicola deve far fronte con una nuova indisponibilità. Durante l'allenamento di oggi, infatti, il tecnico ha perso uno dei migliori calciatori della stagione granata: Wilfried Singo. L'esterno ha lasciato anzitempo il campo del Filadelfia dove la squadra si stava allenando a causa di un problema muscolare che lo terrà fuori sabato, quando si giocherà il Derby della Mole contro la Juventus. Questa la nota del Torino: "Solo terapie per Wilfried Singo causa un interessamento distrattivo al retto femorale della coscia sinistra".