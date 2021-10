Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ricardoha parlato delche si giocherà domani: "Un’occasione per continuare sulla scia delle ultime partite, nelle quali abbiamo sempre giocato bene. Anche con la Lazio e a Venezia meritavamo di vincere. Diciamo che, oggi, siamo un po’ in credito con la fortuna. Sarà senza dubbio un derby difficile, tra l’altro contro una Juventus che ha iniziato a fare bene, ma di fronte ci sarà un Toro pronto. Se ho visto Juve-Chelsea? Sì, ma non tutta: la Juve è una squadra forte, con tanta qualità, guidata da un tecnico forte e molto esperto. Ci vorrà attenzione, prevedo un derby tosto. Gli avversari che incontrerò? Sono davvero forti. Chiesa è veloce, mai perderlo d’occhio. Con il piede che si ritrova, Cuadrado bisogna provare a limitarlo soprattutto nel cross".