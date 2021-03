A causa della sosta nazionali - e della zona rossa - sotto la Mole si fatica a respirare l'aria elettrica del pre derby. Sabato 3 aprile, però, Torino e Juventus si sfideranno in un match cruciale per i destini di entrambe le compagini. I granata hanno trovato nuova linfa con Davide Nicola ma il focolaio di Covid scoppiato all'interno dello spogliatoio ha un po' scombinato i piani. Per il derby, però, l'allenatore dovrebbe poter ritrovare la difesa titolare formata da Izzo, Bremer e Nkoulou. Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, quest'ultimo è ancora positivo e si aspetta l'esito dell'ultimo tampone per la negativizzazione e il suo ritorno in gruppo.