Siamo alla vigilia deldella Mole tra, con i bianconeri che saranno chiamati a tirare fuori l'orgolio, non solo per ottenere la supremazia cittadina, ma anche e soprattutto per cercare di portare un boccata di ossigeno in un ambiente che sembra essere alla deriva. Bisognerà capire anche chi saranno gli 11 scelti da mister Allegri per questa partita, con le sue dichiarazioni post Maccabi che riecheggiano fortemente: 'Giocherà solo chi starà in forma'.- Così come bisogna dare peso anche a quanto dichiarato nella conferenza stampa odierna, dove ha parlato di une che di conseguenza, potrebbe accomodarsi in panchina. Al suo posto, apparso in forma nelle ultime due apparizioni e che potrebbe magari dare una scossa emotiva non solo a se stesso, ma anche all'intero organico.