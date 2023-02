Mentre la Juventus avrà prima un importante match contro il Nantes, il Torino può già pensare al derby in programma martedì 28 febbraio. Secondo Repubblica, Ivan Juric sta pensando a una novità nella preparazione della partita. Ovvero di aprire le porte ai media per almeno un allenamento della squadra granata. Sarebbe in controtendenza con quanto fatto in vista dell'ultima gara contro la Cremonese.