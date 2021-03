Dopo la lunga sosta per le nazionali, sabato 3 aprile la Juventus tornerà in campo. Alle 18 la squadra di Pirlo sarà impegnata nel Derby della Mole contro il Torino. La squadra granata sta recuperando i calciatori che erano rimasti fuori a causa del Covid e ha iniziato ad alzare i ritmi in vista della stracittadina. Questo il report dell'allenamento di oggi: "Partita di allenamento per il Torino al Filadelfia con l’integrazione di alcuni elementi della squadra Primavera che hanno completato l’organico per compensare le assenze dei granata convocati nelle rispettive selezioni nazionali. Il Torino riprenderà la preparazione lunedì 29 marzo".