Intervenuto su Calciomercato.com, il giornalista Giancarlo Padovan ha fatto il suo pronostico per il derby di questa sera tra Milan e Inter, dicendosi certo di una vittoria dei nerazzurri e parlando delle possibili implicazioni del risultato sulle ambizioni della Juve di Allegri. Ecco un estratto della sua analisi: "Se accade quel che pensiamo noi - ovvero il successo dell'Inter - il Milan non solo dirà addio allo scudetto, ma si dovrà anche guardare dal ritorno della Juve in chiave quarto posto. Se invece vince il Milan, non solo godrà il Napoli che, battendo il Venezia in laguna, insidierebbe la capolista standole ad un punto, ma il Milan si rilancerà nella classifica, nel morale e nelle consapevolezze rendendo tutto più aperto e molto possibile. C'è un solo risultato che congelerebbe la situazione ed è il pareggio che, però, non vedo e non sento".